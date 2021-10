macOS Monterey: Apple veröffentlicht neunte Beta

Kris Wallburg

Apple hat die neunte Beta-Version von macOS Monterey veröffentlicht. Auf ein wichtiges Feature warten Fans aber vergeblich.

Vergrößern macOS 12 Monterey © Apple

Wann macOS Monterey in einer fertigen Version auf alle Endgeräte kommt, ist noch nicht bekannt. Trotzdem können Beta-Tester bereits einen Vorgeschmack auf die nächste Version des Mac-Betriebssystems bekommen. Apple hat gestern die neunte Beta-Version ausgerollt, erstmal exklusiv für Entwickler. Im Unterschied zu regulären Beta-Testern müssen diese ein spezielles Registrierungsverfahren durchlaufen und jährliche Gebühr bezahlen. Die Veröffentlichung der neunten Beta erfolgt nur eine Woche nach dem Ausrollen der letzten Beta-Version. Hier geht es zu Apples Beta-Programm.



macOS 12 Monterey Public Beta: So installieren



Mit macOS Monterey sollen viele beliebte Funktionen überarbeitet werden. Unter anderem wird die Nachrichten-App, Facetime und auch der Safari erneuert. Vergeblich wartet man auch in der Beta weiterhin auf die heißeste Neuerung, die Funktion Universal Control. Dabei handelt es sich um eine Art Erweiterung von Sidecar, einer Schnittstelle für iPads, mit denen sich die Tablets ohne aufwendiges Einrichten als zweiten Bildschirm an einem Mac nutzen lassen. Mit Universal Control soll es aber auch darüber hinaus ganz einfach möglich sein, Dateien zwischen den Geräten zu verschieben. Ihr iPad wird also nicht nur zu einer Bildschirmerweiterung, sondern zu einer wirklichen Ergänzung des Macs. Auch Peripheriegeräte können zwischen den Geräten geteilt werden.

Tipp: MacOS Monterey: Welche Features auf welchem Mac funktionieren

Apple hat den Release von macOS Monterey nur grob terminiert, angepeilt ist ein Release gegen Ende des Jahres 2021.