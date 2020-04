watchOS 6.2.1 behebt Facetime-Bug

Halyna Kubiv

Neben den iOS 13.4.1 und iPadOS 13.4.1 sowie macOS Catalina hat Apple das Betriebssystem für Smartwatches aktualisiert.

Gestern Abend hat Apple neben dem Supplemental Update auf macOS Catalina 10.15.4 ( wir berichteten ) ebenfalls watchOS auf die Version 6.2.1 aktualisiert. Die Veröffentlichungsnotizen sind dabei kurz: Mit dem aktuellen Update wird ein Bug behoben, wobei die Facetime-Anrufe auf ältere Geräte mit iOS 9.3.6 oder älter oder mit OS X El Capitan 10.11.6 oder später nicht stattfinden konnten. Den gleichen Fehler haben ebenfalls das Supplemental Update für macOS Catalina und das vorgestrige Update auf iOS 13.4.1 behoben.

Zwar kann man auf der Apple Watch keine Video-Anrufe starten, es gibt jedoch auf der Uhr eine Option einen Audio-Anruf per Facetime entgegenzunehmen. Der Rest funktioniert in etwa so, wie die normalen Anrufe per Telefon-App: Wird der Anruf angenommen, wird dieser auf die Uhr umgeleitet, der Nutzer verwendet das Mikro und die Lautsprecher der Apple Watch oder damit verbundenen Kopfhörer. Einen Facetime-Anruf auf der Apple Watch startet man in der Telefon-App, aus der Kontaktliste wählt man einen Eintrag, bei dem aktiviert man statt der Telefonnummer die Mail-Adresse, Facetime Audio wird aktiviert.

Dass dies ein dringendes Update zur Behebung der Facetime-Fehler war, zeigt auch der Blick in die Sicherheitsupdates von Apple: Weder iOS 13.4.1 noch machOS Catalina Supplemental Update noch eben watchOS 6.2.1 weisen irgendwelche geschlossenen Sicherheitsfehler auf. Apple weist in seiner Übersicht der geschlossenen Lücken darauf hin , dass keine bekannten CVE-Einträge mit den aktuellen Updates behoben worden waren.

Das aktuelle Update findet sich in der Watch-App auf dem iPhone im Bereich "Allgemein -> Softwareupdate". Das Update startet, wenn die Uhr mindestens mit 50 Prozent der Akkukapazität aufgeladen ist und sich auf dem Ladegerät befindet. Während des Updates darf sie nicht vom Ladegerät abgenommen werden.