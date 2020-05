watchOS 6.2.5 und 5.3.7 verfügbar – neue Zifferblätter erst später

Halyna Kubiv

Gestern Abend hat Apple bereits die finale Version von watchOS 6.2.5 veröffentlicht, die auffallendste Neuerung kommt erst später.

Vergrößern Pride-Zifferblatt Analog 2020

Von den allen Betriebssystemen, die Apple derzeit pflegt, war für watchOS das Update am ehesten fertig und stand gestern allen Nutzern zur Verfügung. Die aktuelle Versionsnummer beläuft sich auf 6.2.5, vor allem die neuen Zifferblätter passend zum Pride-Monat sind in den Betas aufgefallen. In der finalen Version, wie wir sie gestern heruntergeladen haben, fehlen aber fast alle neuen Varianten in den Regenbogen-Farben, die Watch-App zeigt nur die Pride-Zifferblätter aus den Jahren 2018 und 2019. Stellt man jedoch ein neues Zifferblatt direkt auf der Watch ein (Langes Drücken auf das bestehende –> Anpassen – nach rechts bis zum Plus-Zeichen scrollen), kann man zumindest die in den Betas angekündigte Option "Pride Analog" einstellen. Offenbar werden die restlichen Pride-Zifferblätter erst dann eingeblendet, wenn auch das passende iOS – iOS 13.5 – herauskommt. Dies kann noch in dieser Woche passieren .

Eine weitere Neuerung ist relativ lokal: In Saudi-Arabien ist nun endlich die EKG-Funktion freigegeben. Diese war mit Apple Watch Series 4 in den USA bereits im Dezember 2018 freigeschaltet, in Deutschland – im Frühling 2019.

Neben der watchOS 6 pflegt Apple ebenfalls noch das watchOS 5. Gestern ist die neueste Version mit der Folgenummer 5.3.7 erschienen. Da Apple nach wie vor das iOS 12 zumindest mit den Sicherheitsupdates versorgt, muss der Hersteller auch die begleitende watchOS weiterpflegen. Ansonsten können die Nutzer ihre Apple Watches Series 1 bis 4 nicht mehr aktualisieren, weil die Uhr mit einem älteren iPhone gekoppelt ist. Neuerungen sind bei watchOS 5.3.7 keine angekündigt, es ist aber zu erwarten, dass im Hintergrund mehrere Sicherheitslücken geschlossen sind. Momentan verspricht der Entwickler auf der Support-Seite , dass die Details zu den Sicherheits-Updates in watchOS 6.2.5 und 5.3.7 "in Bälde" folgen.