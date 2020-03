watchOS 6.2 bringt Siri Shortcuts auf Apple Watch zurück

Halyna Kubiv

Entweder ein Fehler behoben oder die Funktion komplett neu geschrieben: Siri Shortcuts sind (wieder) auf der Apple Watch verfügbar.

Vergrößern watchOS 6.2

Gestern Abend hat Apple neben iOS 13.4 und macOS Catalina 10.15.4 auch das Watch-Betriebssystem aktualisiert. Von den offensichtlichen Neuerungen gab es schon in der Beta Berichte: mit watchOS 6.2 sind direkt auf der Smartwatch Käufe im App Store möglich. Apple erweitert zudem die Funktionalität seiner EKG-App in die Türkei, Neuseeland und Chile. Die gleichen drei Länder erhalten auch eine Möglichkeit, Warnungen vor nicht regelmäßigem Herzrhythmus zu erhalten.

Etwas im Hintergrund hat Apple eine Funktion freigeschaltet, die für watchOS schon mal verfügbar war: die Siri Kurzbefehle. Muss unser Kollege mit watchOS 6.1 noch auf die unglaubliche Antwort von Siri starren, dass keine App "Kurzbefehle" vorhanden ist (was natürlich nicht stimmt), unter watchOS 6.2 benimmt sich Siri auf der Apple Watch anders. Nach der Anfrage "Hey, Siri, öffne Kurzbefehle" fragt die Assistentin, welcher Kurzbefehl das sein soll. Erlaubt es die Apple Watch, wird der Kurzbefehl direkt auf dem Gerät ausgeführt, das iPhone bleibt dann stumm. Noch mit watchOS 5 hat Apple angekündigt, Siri Kurzbefehle auch an die Watch anzupassen. In den Beta-Versionen war die Funktion aktiv, der Entwickler hat sie irgendwann mal aus dem Code von watchOS entfernt. Mit den persönlichen Automationen, einem weiteren Reiter zur Heim-Steuerung unter iOS, kann Siri auf der Apple Watch noch leider nichts anfangen.

Neben den neuen Funktionen hat Apple neue Zifferblattvarianten hinzugefügt. Vor allem für die Art "Verlauf" gibt es in den Einstellungen der Watch-App gibt es zwei neue Farben, Zitronengelb und eine neue Blauschattierung. Das gleiche findet sich für das Zifferblatt "Zahlen duo". Noch mehr neue Farbschattierungen sind sichtbar, wenn man auf dem iPhone oder direkt auf der Watch versucht die Farben zu ändern. Nach unserem Eindruck sind besonders viele Blauschattierungen neu hinzugekommen.