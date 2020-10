watchOS 7.0.2 ist da: Update hilft dem Akku & EKG ist zurück

Peter Müller

Gleich zwei Fehler behebt Apple mit dem jüngsten Update für die Apple Watch. Vor allem die schnell leeren Batterien waren ein Ärgernis.

Es ist nicht alles iPhone bei Apple, auch an Keynotetagen oder unmittelbar davor pflegt der Hersteller auch seine anderen Systeme. So ist gestern Abend das Update auf watchOS 7.0.2 erschienen, das konkret zwei Fehler behebt. So solle unter watchOS 7.0.2 der Akku sich nicht mehr so schnell leeren, einige Anwender hatten nach dem Update auf watchOS 7 mit derartigen Problemen zu kämpfen, die sich in einigen Fällen nur mit einer Neuinstallation der Uhr lösen ließen. Das andere Problem betrifft die EKG-Funktion, die einige Anwender nicht mehr nutzen konnten, obwohl sie in ihren Ländern zur Verfügung stand.