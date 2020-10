watchOS 7.0.3 soll Absturz-Probleme der Series 3 beheben

Peter Müller, Halyna Kubiv

Apple hat gestern Abend ein watchOS-Update veröffentlicht, das nur für die Nutzer der Apple Watch Series 3 bestimmt ist.

Vergrößern Apple Watch Series 3 © Apple

Bugfix : Speziell für die Apple Watch Series 3 hat Apple gestern das Update auf watchOS 7.0.3 veröffentlicht, alle anderen Modelle bleiben bei watchOS 7.0.2. Mit dem Update soll unter anderem ein Fehler behoben sein, weswegen Apple Watches unerwartet neu starteten. Wie üblich ist das Update über die Watch-App auf dem gekoppelten iPhone erhältlich, dort über "Allgemein > Software-Update".

Gleich nach dem Umstieg auf watchOS 7 hatten viele Nutzer der Apple Watch Series 3 über Probleme berichtet. Die Smartwatch könnte sich unerwartet abschalten und dann wieder neu starten. Ab und zu verlor die Uhr die Verbindung zum iPhone, ein weiteres Problem war, dass die Series 3 sich selbst unerwartet sperrte, selbst wenn sie an dem Handgelenk angebracht wurde. Dass das Problem verbreitet war, zeigen die zahlreichen Reaktionen in Apples Diskussions-Foren sowie auf verschiedenen Social Media, mehr dazu lesen Sie hier . Weder das Update auf watchOS 7.0.1 noch auf watchOS 7.0.2 hat eine Lösung gebracht, nun geht Apple die Apple-Watch-3-Probleme mit einem Extra-Update an.