watchOS 7.4 bringt Entsperrfunktion für iPhones

Halyna Kubiv

Gestern Abend hat Apple fast alle seine Systeme aktualisiert, neben iOS 14.5 ist auch watchOS 7.4 final.

Vergrößern Apple Watch Series 7 im neuen Design? Gar nicht so unwahrscheinlich. © Shutterstock.com/DenPhotos

Die am sehnlichsten erwartete Funktion in iOS 14.5 war wohl das Entsperren des iPhones X und neuer mit Maske . Dies geschieht mithilfe der Apple Watch, ähnlich wie der Mac sich ebenfalls mit der Apple Watch entsperren lässt. Doch bevor man den Regler in den iOS-Einstellungen aktivieren kann, muss man auch die Apple Watch auf Vordermann bringen – watchOS 7.4 ist notwendig.

Noch eine Funktion lässt die Bluetooth-Kopfhörer in den Einstellungen als solche identifizieren, dies hilft besserer Zustellung von Audiomitteilungen. Die Bluetooth-Einstellungen gibt es aber nur auf der Apple Watch, in der Watch-App auf dem iPhone fehlt diese Übersicht.

Die restlichen Neuerungen werden den Nutzern in anderen Ländern zugutekommen, so ist jetzt in Australien und Vietnam die EKG-App und die Warnungen vor unregelmäßigen Herzrhythmus. Die Inhalte von Fitness+ lassen sich auf alle Airplay-2-fähige Geräte streamen.

Neben den neuen Funktionen hat Apple im Hintergrund recht viele Lücken in watchOS behoben. Die Liste ist fast schon genau so lang wie bei iOS 14.5 . Es sind etliche Lücken im Kernel, Webkit und CoreAudio sowie CoreText geschlossen, was zu den Grundlagen des Systems gehört. Eine Webkit-Lücke (CVE-2021-30661) war bereits aktiv ausgenutzt, so ist selbst ohne neue Funktionen zu empfehlen, auf watchOS 7.4 zu aktualisieren, damit diese geschlossen wird.